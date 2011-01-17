Янукович сегодня едет в Японию

18-21 января Президент Украины Виктор Янукович будет находиться с официальным визитом в Японии. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе главы государства.

Цель визита - дальнейшее развитие и интенсификация двустороннего политического диалога на высшем уровне, расширение научно-технического, культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества, в частности, путем привлечения кредитно-финансовых, инвестиционных и технологических возможностей Японии для обеспечения модернизации украинской экономики, развития экономической, социальной и транспортной инфраструктуры Украины.

Согласно программе визита, 18-19 января Янукович будет находиться в Токио, где запланирована аудиенция у Императора Японии Акихито, проведение переговоров с премьер-министром Японии Наото Каном, встреча со спикером Палаты представителей парламента Японии Такахиро Йокомити и председателем Палаты советников парламента Такаши Нисиокой.

Также предусматривается выступление главы Украинского государства в штаб-квартире японской федерации бизнеса «Кейданрен» в рамках двустороннего бизнес-форума при участии руководства ведущих корпораций Японии.

19-21 января Президент посетит Киото и Осаку. Янукович также проведет встречи с местными руководителями, в ходе которых будут обсуждены перспективные направления взаимодействия на межрегиональном уровне.