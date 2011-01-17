Во Львове сегодня вспомнят студентов, осужденных во время «Процесса 59-ти»

Сегодня, 17 января, во Львовской области пройдет День памяти студентов, осужденных советским режимом в 1941 году во время «Процесса 59-ти», сообщили в пресс-службе Львовского облсовета.

В соответствии с решением сессии Львовского облсовета от 9 ноября 2010 года, отмечается День памяти украинских студентов, осужденных советским коммунистическим режимом в 1941 году во время «Процесса 59-ти», или «Процесса второй экзекутивы ОУН».

В рамках мероприятий состоятся поминальная служба и возложение цветов к кресту Мемориала памяти жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого».