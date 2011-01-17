Четыре оппозиционные партии собираются слить в одну - СМИ

Лидеры партий «Фронт змин», «Гражданская позиция», Европейская партия Украины и «Собор» занялись составлением устава новой партии.

Как сообщает газета «Коммерсант-Украина», Арсений Яценюк, Анатолий Гриценко, Николай Катеринчук и Анатолий Матвиенко договорились объединиться в одну политическую силу.

«Речь идет не о создании предвыборного блока, а о конструировании на базе четырех партий единой мощной политической силы», - сообщил изданию источник.

«Незадолго до нового года была создана рабочая группа из представителей четырех партий, которая усиленно работает над созданием устава новой объединенной оппозиционной политической силы», - рассказал собеседник газеты.

В свою очередь Анатолий Матвиенко подтвердил информацию о готовящемся объединении оппозиционных партий, подчеркнув при этом, что вопрос о количестве партий, которые могут стать субъектами нового объединения, «на сегодняшний день открыт».

«Намерения объединиться в одну политическую силу есть, и достаточно серьезные», - рассказал он.

Матвиенко отметил, что желает оставить словосочетание «Фронт змин» в названии новой политической силы.

Яценюк пока не комментирует процесс объединения. А его пресс-секретарь Иванна Коперник сказала:

«Я подтверждаю информацию о том, что переговорный процесс идет, но говорить о конкретных участниках будущей политической силы и о каких-то других деталях на сегодняшний день еще рано».