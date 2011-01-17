На протест против репрессий в Беларуси вышли два севастопольца (ФОТО)

В Севастополе пожилые мужчина и женщина - члены Севастопольского общества белорусов «Пагоня», на недействующей троллейбусной останове «Приморский бульвар» провели акцию в поддержку жертв политических репрессий в республике Беларусь, пишет «Новый Регион».

«В настоящее время такие пикеты проводятся во многих европейских городах и в Америке. Наш пикет является составной частью общемировой акции в связи с событиями 19 декабря прошлого года, когда была избита наиболее активная часть населения, и арестованы пять кандидатов в президенты республики Беларусь. Это беспрецедентное варварство. Слава Богу, у нас в Украине ничего подобного нет, и, я надеюсь, не будет», – сказал журналистам председатель общества «Пагоня» Валерий Барташ.

Напомним, в начале января республиканская комиссия по телевидению и радиовещанию Беларуси запретила трансляцию передач радиостанции «Авторадио» в связи с экстремистскими, по мнению комиссии, призывами, звучавшими в эфире этого СМИ.

Фото: «Новый Регион»