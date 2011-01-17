Чиновница Пенсионного фонда Симферополя разоблачена в растрате 6 млн

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении одного из руководителей управления Пенсионного фонда Симферополя по факту растраты путем злоупотребления служебным положением госимущества в особо крупных размерах.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, государству нанесен ущерб на сумму 6 млн грн в результате нарушений при закупке за государственные средства помещения для управления фонда.

В ходе прокурорской проверки установлено, что руководитель, будучи председателем тендерного комитета, фальсифицировала документы о безальтернативности приобретения у единственного участника здания, оцененного в 12 млн грн, при этом стоимость объекта была завышена вдвое.

Прокуратурой Крыма действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Досудебное следствие проводит следственный отдел прокуратуры.