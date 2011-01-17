Экс-помощница Кушнарева уже сомневается в случайности гибели политика

17 января 2011, 11:15

Бывшая помощница Евгения Кушнарева Людмила Давыдова спустя четыре года после смерти политика высказала предположение, что гибель влиятельного чиновника не был случайной. Об этом она рассказала в интервью «Сегодня».

«Первый год, как его не стало, я себе внушала, что это был несчастный случай, но когда начала анализировать, появились мысли, что все могло быть спланировано. Дело закрыли, но остались вопросы. Почему после приговора решили уничтожить все личные вещи? Наталкивает на размышления путаница в показаниях участников. Кроме того, до сих пор неизвестны имена всех участников охоты, кроме тех, которые были у всех на слуху. Для меня непонятно, почему о случившемся сообщили лишь вечером? Мне позвонили и сказали о трагедии в пять вечера. Когда я приехала в Изюм, его уже оперировали. Потом и врач «скорой», и в больнице говорили, что он все время находился в сознании, так почему же ему не дали телефон, чтобы он позвонил? Я понимаю, что был закрыт сезон охоты. Для меня важно другое: почему сразу не сказали правду о случившемся, а начали фантазировать, якобы волк перебегал дорогу и все произошло в машине. Мне с трудом верится, что во время охоты Евгений Петрович мог сорваться с линии и побежать, потому что он был очень дисциплинированным охотником. Я лишь однажды была с ним на охоте. Несмотря на то, что мы ничего не подстрелили, он рассказывал, как правильно себя вести, держать ружье, что делать. В последнее время все чаще появляются мысли, что все это было спланировано и Завальный был случайным человеком, на которого это взвалили», - заявила Давыдова.

При этом она высказа предположение, что правда о смерти Кушнарева останется тайной.

«Думаю, для всех нас произошедшее там останется тайной, как и смерть Григория Кирпы и Юрия Кравченко. Не знаю, какая она, эта правда, и стоит ли ее знать?», - сказала Давыдова.

Напомним, один из лидеров Партии регионов, бывший Харьковский губернатор Евгений Кушнарев был смертельно ранен на охоте в январе 2007-го года.

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