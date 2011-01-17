Под АП протестуют против преследований участников «налогового» Майдана (ВИДЕО)

Около 100 человек у здания Администрации Президента проводят акцию протеста против политических преследований и возбуждения уголовных дел против активистов «налогового» Майдана, пишет «Интерфакс-Украина».

Участники акции держат флаги с партийной символикой Европейской партии Украины и партии «Наша Украина», национальные флаги, а также плакат «Нет политическим репрессиям».

Среди собравшихся присутствуют народные депутаты Андрей Парубий, Олесь Доний (фракция НУНС), Андрей Павловский и Михаил Волынец (фракция «БЮТ-Батькивщина»).

Протестующие продемонстрировали фотографии «Майдана 2007 года», организованного Партией регионов. Они требуют закрыть уголовные дела против активистов «налогового» Майдана либо начать допрашивать активистов «Майдана 2007 года».

Напомним, координатор «налогового» Майдана Александр Данилюк заявил, что правоохранительные органы активизировали действия по отношению к активным участникам «налогового» Майдана. По его словам, с определенной периодичностью на допросы вызывают более 100 участников акции протеста.