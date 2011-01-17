Во Львове на маршрут не вышли 50 автобусов (ВИДЕО)

Сегодня, 17 января, утром перевозчики Львова начали забастовку с требованием повысить плату за проезд в маршрутных такси до 2,5 грн. На маршруты не выехало около 50 автобусов, сообщает ZAXID.NET.

По словам председателя Ассоциации свободных профсоюзов автотранспортников Украины Андрея Корчинского, на данный момент на забастовку около рынка «Галицкий Перекресток» приехали около 50 автобусов с разных маршрутов.

«Каждый день количество их, очевидно, будет увеличиваться. Мы не будем нигде ездить, мы не хотим создавать неудобств ни для людей, ни для транспортного движения. Ситуация такова, что даже сегодня мы не снимали с линии все маршрутки, потому что люди должны как-то добираться», - сказал Корчинский

При этом он отметил, что если не будет никакого конструктивного диалога с властью, «тогда будем идти на объявление общегородской забастовки».

В то же время он рассказал, что пока городская власть не приглашала перевозчиков на переговоры.

Напомним, первый замгородского председателя Львова Олег Сынютка сообщал, что вопрос стоимости проезда в маршрутках Львова будет вынесен на следующее заседание исполнительного комитета.