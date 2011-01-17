Новое политобъединение может обогнать по рейтингу партию Тимошенко - эксперт

Объединение оппозиционных сил под брендом «Фронт змін» может обогнать по популярности в обществе партию Юлии Тимошенко.

Об этом в комментарии ЛІГАБізнесІнформ заявил глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, комментируя появившуюся в СМИ информацию о переговорах между лидерами четырех оппозиционных партий об объединении.

«Помимо упомянутых партий в этой группе переговорщиков задействованы и другие политические силы. Я не могу их называть, но допускаю, что список будет расширяться», - сказал Фесенко.

По словам политолога, мелкие партии, представленные блоком НУНС в Верховной Раде, понимают, что на будущих выборах в парламент может быть использована та же система, которая применялась на местных выборах, когда блоки не были допущены на выборы.

«Таким образом, если маленькие партии хотят оставаться в высшей лиге, то должны объединиться с крупной и наиболее перспективной партией, которой является «Фронт змін», - пояснил эксперт.

Он также отметил, что такое объединение может стать реальной альтернативой существующим партиям.

«Рейтинг политической силы Арсения Яценюка продолжает расти. Сейчас, по разным оценкам, речь идет о 7-8%. При благоприятных обстоятельствах, если лидеры возможного объединения не разругаются, они могут иметь на будущих парламентских выборах около 10%, а в перспективе могут и вовсе обогнать «Батькивщину», - отметил Фесенко.