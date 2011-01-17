Доний пришел под АП бороться из «силами зла»

Народный депутат Олесь доний пришел вместе с предпринимателями под Администрацию Президента, чтобы «победить эту банду сообща».

Об этом он заявил в своем выступлении на акции протеста против репрессий в отношении организаторов «налогового» Майдана, передает ЛІГАБізнесІнформ.

«Лично я не предприниматель, как и мои друзья, стоящие рядом. Я не принадлежу к организациям, против которых проводились репрессии, но два дня назад я точно так же принимал участие в пикете против политических репрессий, которые начались после провокации в Запорожье в связи с памятником Сталину, и выйду в следующий раз, если будут репрессии против украинских историков или против украинских филологов», - сказал Доний.

По его словам, «нас пытаются разделить по одному, и не нужно искать каждому свою нору, свою нишу».

«Мы должны понимать, что сейчас речь идет не о предпринимателях, не о людях, причастных к каким-либо общественным организациям, а сейчас речь идет о том, что есть водораздел. Есть силы зла, есть бандиты, которые, к сожалению, дорвались к власти в государстве, и есть все остальные - это украинский народ, который пытаются расщепить по одному», - добавил политик.

Это означает, что кого бы из украинцев ни задела нынешняя власть, все остальные должны встать на его защиту, сказал он.

«Потому что победить эту банду мы можем только сообща», - подчеркнул Доний.

Отметим, около 100 человек у здания Администрации Президента проводят акцию протеста против политических преследований и возбуждения уголовных дел против активистов «налогового» Майдана.