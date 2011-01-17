Тимошенко призывает всех 22 января прийти на Софийскую площадь

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призывает всех граждан прийти 22 января на Софийскую площадь Киева для празднования Дня Соборности Украины.

Как передает УНИАН, с таким призывом Тимошенко обратилась сегодня перед очередным посещением Генпрокуратуры.

«22 января возле Софийского собора будет отмечаться большой праздник - День Соборности Украины. Это день, когда 22 января 1919 года объединились Восточная и Западная Украина. Мы считаем, что это знаковый день для Украины, и мы хотим пригласить всех людей доброй воли, людей, которые не сдаются, не сгибаются, готовы бороться, пригласить на Софийскую площадь», - сказала экс-премьер.



По ее словам, акция начнется в 14:00.

«Я глубоко убеждена, что, только объединившись всеми частями Украины, всеми частями нашего народа, мы сможем противодействовать той опасной политике, которая сейчас претворяется в жизнь новой властью», - добавила она.