Протест против преследований участников «налогового» Майдана закончен

Участники акции протеста против политических репрессий завершили свой митинг около здания Администрации Президента, сообщает радио «Свобода».

Организаторы призвали его участников прийти 22 января, в День Соборности Украины, на Софийскую площадь, где состоится новая акция протеста совместно с оппозиционными политсилами, как парламентскими, так и внепарламентскими.

Напомним, сегодня около 100 человек у здания Администрации Президента проводили акцию протеста против политических преследований и возбуждения уголовных дел против активистов «Налогового майдана».