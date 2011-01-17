Тимошенко убеждена, что кровопролития 22 января в Киеве не будет

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает провокацией властей заявление главы МВД Анатолия Могилева о возможном кровопролитии во время акций оппозиции.

Как передает УНИАН, такое мнение экс-премьер высказала сегодня перед посещением ГПУ.

«Это как раз провокация со стороны властей, потому что они хотят напугать людей, что там будет кровопролитие, там будут какие-то страшные события. Это потому, что они сами боятся», - сказала Тимошенко.

Она убеждена, что такими заявлениями руководство МВД пытается вызвать страх у людей, чтобы они остались дома и отказались от участия в массовых акциях.

«Все наши общие собрания, празднования на площадях, наша борьба на площадях всегда отличались тем, что были мирными, спокойными, но настойчивыми по отношению к власти», - отметила политик.

Лидер «Батькивщины» также обратила внимание на то, что уже сейчас власти поставили на Майдане Независимости заборы.

«Это уже смешно выглядит, потому что так бояться таким большим мужчинам, как Президент, премьер, министр внутренних дел, председатель СБУ, просто стыдно. Я хочу к ним обратиться: не будьте такими трусами. Своего собственного народа бояться не нужно, к народу нужно выходить, с народом нужно общаться и к народу нужно прислушиваться, а не прятаться за железные заборы», - подчеркнула Тимошенко.

Напомним, 14 января Анатолий Могилев заявил, что в МВД располагают информацией о том, что 22 января в Киеве планируется «кровопролитие».