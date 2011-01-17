Тимошенко говорит, что 14 января на допрос ее не вызывали

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявляет, что Генпрокуратура не вызывала ее 14 января для ознакомления с материалами возбужденного в отношении нее уголовного дела о нецелевом использовании денег, полученных Украиной в рамках Киотского протокола.

Об этом она сообщила, отвечая на вопрос журналистов, почему не явилась в ГПУ в пятницу, 14 января, передает УНИАН.

«Я готова ходить в Генеральную прокуратуру, хотя все это является глубокой бессмыслицей, в любой день и в любую минуту. У меня нет страха, у меня есть ощущение справедливости и законности всех моих действий», - сказала Тимошенко.

Политик также подчеркнула, что не собирается уклоняться от посещения ГПУ и ознакомления с материалами дела.

«Я хожу именно тогда, когда мне дают повестку. На сегодня у меня повестка на 12 часов, и я сегодня пришла в Генпрокуратуру», - сказала она.

Лидер «Батькивщины» напомнила, что во время предыдущего посещения ей вручили постановление о необходимости ежедневного ознакомления с материалами дела с 10 до 17 часов.