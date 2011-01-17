Данилишин в Чехии будет заниматься наукой

Бывший министр экономики Богдан Данилишин, получивший политическое убежище в Чехии, собирается заниматься наукой. Об этом рассказал адвокат экс-чиновника Игорь Фомин, пишет «Коммерсант-Украина».

По словам Фомина, выйдя на свободу, экс-министр занялся решением организационных вопросов.

«После освобождения его забрала из суда чешский адвокат – жить ему пока негде, родственников в Чехии у него нет. Наверное, он будет арендовать квартиру, поскольку собственности у него там тоже нет. А заниматься будет наукой», - сказал адвокат.

В то же время пока неизвестно, будет ли Данилишин предпринимать попытки перевезти в Чехию свою семью.

«Решение о предоставлении убежища принято в отношении конкретного человека, Богдана Данилишина, и не касается членов его семьи, поэтому дополнительных прав на пребывание в Чехии они не получают. Другое дело, что, имея законные основания находиться на территории Чехии, Данилишин может оформить для своих родственников приглашение, с которым они вправе обратиться в посольство с просьбой о предоставлении визы», - сообщили в чешском МИДе.

Напомним, 13 января Чехия предоставила бывшему министру экономики Украины Богдану Данилишину политическое убежище.