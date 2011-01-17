Тимошенко рассчитывает на выздоровление мужа на протяжении полугода

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассчитывает, что ее муж Александр сможет восстановить свое здоровье на протяжении полугода.

Как передает УНИАН, об этом она сказала сегодня своим сторонникам возле ГПУ.

«Он сейчас проходит очень трудный реабилитационный период после тяжелой операции на сердце и на легких. Он постепенно возвращается к нормальной жизни, и я очень полагаюсь на то, что на протяжении трех-четырех месяцев, возможно, полугода он вернется к нормальной, здоровой жизни», - сказала Тимошенко.