Тимошенко уверяет, что едет в Брюссель в феврале

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко планирует в феврале посетить Брюссель для встречи с руководством Европейской народной партии.

Об этом она сегодня сообщила перед посещением ГПУ, передает УНИАН.

«У меня есть приглашение. Это в начале февраля. Я обязательно предоставлю прокуратуре соответствующие документы и убеждена, что я поеду в Брюссель, чтобы сотрудничать с нашими коллегами в Европейском Союзе для того, чтобы Украину не вычеркнули из перечня стран, имеющих европейскую перспективу», - сказала экс-премьер.

Как сообщалось ранее, в конце прошлого года генеральный секретарь ЕНП Антонио Лопес-Истурис пригласил Тимошенко в январе 2011 года посетить Брюссель. Позже Тимошенко заявила, что дата ее поездки в Брюссель еще согласовывается.