Лужков не заслуживает вида на жительство в Латвии - МВД

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков не заслуживает получения вида на жительство в Латвии.

Об этом заявила глава МВД страны Линда Мурниеце, передает РБК.

«Лужков не заслуживает этого статуса из-за негативного отношения к нашей стране и, вероятнее всего, вряд ли его получит», - сказала Мурниеце.

В пресс-службе Министерства внутренних дел Латвии добавили, что Мурниеце обладает полномочиями принимать решения в таких делах.

Отметим, ранее в управлении по делам гражданства и миграции Латвии подтвердили прошение Лужкова о виде на жительство.