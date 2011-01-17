Тимошенко обещает на днях обнародовать официальные данные по эмиссии денег

В ближайшие дни лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко предоставит официальные цифры относительно того, какая эмиссия денег сделана.

Об этом она заявила перед сегодняшним посещением ГПУ, передает РБК-Украина.

По ее словам, в этом году продолжается эмиссия денег, которая не подтверждается экономическим ростом.

Тимошенко отметила, что «власть включила печатный станок, который приводит к росту цен на все товары», добавив, что это сознательная политика Нацбанка, а «реальная инфляция скрывается».

Напомним, Тимошенко также назвала «провокацией» слова министра внутренних дел Анатолия Могилева, что 22 января будет кровопролитие.