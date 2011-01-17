В Крыму началась акция в честь Бандеры

Крымская организация ВО «Свобода» начала акцию «Я Украинец! Бандера мой герой!», передает пресс-служба политсилы.

Как сообщается, акция пройдет в большинстве городов Крыма с целью подъема патриотизма молодежи, которой «напомнят, что она является потомком казаков и бандеровцев и должна гордиться этим».

В ходе акции будут распространяться значки и наклейки с текстом «Я Украинец! Бандера мой герой!», также будет проведена информационная кампания. Также планируется выпустить книгу о действиях Украинской повстанческой армии в Крыму.