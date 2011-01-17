В Чернигове коммунисты протестовали против неофашизма

В Чернигове на Аллее Героев невдалеке от здания областной государственной администраций прошел митинг против проявлений неофашизма. Организаторы - Черниговская областная организация Антифашистского комитета Украины и местная организация КПУ - собрали на акцию протеста около 100 жителей города, преимущественно преклонного возраста. Они пришли под стены ОГА с красными флагами, а также держали портрет Сталина, пишет УНИАН.

Ораторы в своих выступлениях обратили внимание собравшихся на проявления в Чернигове неофашизма, которые они усмотрели в нескольких поджогах офиса КПУ, знаках свастики, нарисованных неизвестными на зданиях разных организаций города. Так же проявлением национал-экстремизма депутат городского совета Валерий Солдатов назвал пожар в палаточном храме УПЦ Московского патриархата возле Катерининской церкви.

«Национал-терроризм – это не хулиганство», - отметил один из ораторов на митинге. Кроме того, прозвучало обвинение и в адрес средств массовой информации, «которые приглашают к общению представителей националистических сил, и те навязывают свою идеологию нашему народу».

Участники антифашистского митинга в Чернигове призвали представителей власти реагировать на проявления неофашизма и сделать выводы из озвученных фактов. Они направили соответствующие обращения министру внутренних дел Украины и руководителю СБУ. Среди озвученных требований - увольнение руководителя городского отдела милиции в Чернигове и руководителя областного Управления СБУ за бездеятельность в сфере борьбы с проявлениями национал-терроризма.