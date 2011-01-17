Оппозиционная газета Беларуси получила предупреждение от мининформации

Министерство информации Беларуси вынесло предупреждение оппозиционной газете «Народная воля», сообщает радио «Свобода».

Как сообщается на сайте издания, недовольство властей вызвала заметка, посвященная акции протеста, которая была организована незарегистрированным движением «Молодой фронт».

Редакция «Народной воли» намерена обжаловать в суде решение министерства информации.

Напомним, в начале января республиканская комиссия по телевидению и радиовещанию Беларуси запретила трансляцию передач радиостанции «Авторадио» в связи с экстремистскими, по мнению комиссии, призывами, звучавшими в эфире этого СМИ.