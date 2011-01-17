В начале года Минфин планирует разобраться с налогами для азартных игр

Министерство финансов Украины во исполнение пункта 2 протокола совещания под председательством премьер-министра Украины Николая Азарова от 23 декабря 2010 г. № 75907/0/1-10 планирует в I кв. 2011 г. разработать проект закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно сбора за осуществление деятельности в сфере азартных игр». Об этом говорится в приказе № 12 от 14 января 2011 г. «Об утверждении изменений к плану деятельности Министерства финансов Украины по подготовке проектов регуляторных актов на 2011 год».

Данным проектом закона планируется урегулировать вопросы налогообложения в сфере азартных игр.