Львовские автобусы вернулись на маршруты

Львовские маршрутные такси, которые обслуживают маршруты № 42 и № 54 уже вернулись к работе. Об этом на пресс-конференции сообщила директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Наталия Павлюк, пишет ZAXID.NET.

«С перевозчиками, которые бастуют по 42 и 54 маршрута, у нас в городском совете соглашения нет. Они нанимают в субподряд перевозчиков - лиц, которые имеют частный транспорт, - и вот они бастуют. На эту минуту я уже переговорила с руководителем одного предприятия и другого предприятия и, насколько мне известно, автобусы уже на маршруте», - рассказала Павлюк, добавив, что 38 маршрут, на котором тоже в понедельник происходит забастовка, является областным и не имеет отношения к городской власти.

Впрочем, по ее словам, говорить о том, что проблема улажена, нельзя.

«Я считаю, что это - частично политический вопрос, и считать его исчерпанным или не исчерпанным, по-видимому, рановато», - отметила она.

Также Павлюк выразила убеждение, что называть сегодняшние протесты перевозчиков «забастовкой» не стоит, и допустила, что председателя Ассоциации свободных профсоюзов автотранспортников Украины Андрея Корчинского «кто-то подстрекает».

Кроме того, директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры выразила удивление, что такие протесты вообще имеют место быть.

«То, что сегодня забастовка, - для меня непонятно просто как для рядового гражданина города Львова, потому что я думаю, что все следят и видят, что городская власть идет частично на встречу перевозчикам», - отметила она.

Напомним, сегодня, 17 января, перевозчики Львова начали забастовку с требованием повысить плату за проезд в маршрутных такси до 2,5 грн. На маршруты не выехало около 50 автобусов.