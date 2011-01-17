Тигипко снизит цены на жилье с помощью конкуренции и борьбы с коррупцией

С помощью принятого парламентом закона «О регулировании градостроительной деятельности (по сокращению разрешительных процедур в строительстве)», правительство намерено снизить цену на новое жилье и ликвидировать коррупцию в строительной отрасли. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко, пишет «РБК-Украина».

«Главная цель этой строительной реформы, в первую очередь, в том, чтобы мы снизили цены на жилье. И я уверен, что это нам удастся сделать, в первую очередь, за счет двух обстоятельств. Первое - мы значительно снизим коррупционную составляющую, до 30% могут составлять так называемые коррупционные вклады, которые платит сегодня отрасль при строительстве. Закон, который значительно упрощает процедуру, в первую очередь, для инвесторов улучшит ситуацию. Второе - мы снизим цены за счет дополнительной конкуренции. Мы должны на рынок дать большое предложение и жилья, и офисов, и торговых площадей. И это позволит сбить цену на товары, услуги и на жилье в первую очередь», - подчеркнул Тигипко.

По его словам, закон практически учел все те предложения, которые поступали от Кабинета Министров и были полностью отработаны с бизнесом.

«Я считаю, что один из немногих секторных подходов, который нам удалось выдержать», - отметил он.

Кроме того, вице-премьер рассказал, что принятым парламентом законом предусматривается не только составление генеральных планов, «а практически, мы выйдем на то, что люди будут знать, что, где должно быть построено». По словам Тигипко, это связано с той системой зонинга территорий, который предусмотрен в этом законе. «Не будут прямо перед носом у людей возникать небоскребы, которые после этого вызывают много вопросов у населения», - уверен он.

«Для нас чрезвычайно важно стимулировать экономический рост за счет строительной отрасли. Нам надо выходить... любыми путями... не только на восстановление, но и на улучшение ситуации для строителей, чтобы они больше могли строить, чтобы могли больше давать жилья, тем самым включая в экономический оборот и другие отрасли», - отметил Тигипко и добавил, что увеличение предложения тех же торговых площадей снизит цены на продукты питания, на все товары и услуги, которые продаются.

Отметим, по словам вице-премьер-министра Сергея Тигипко, текущий год будет особенно сложным для строителей и строительного бизнеса.