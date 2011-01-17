У МВФ нужно брать все, что дают - Тигипко

В интересах Украины получить все транши по кредиту Международного валютного фонда. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко, пишет УНИАН.

В то же время Тигипко отметил, что Украина может обойтись без поддержки фонда.

«Мы действительно можем обойтись без поддержки МВФ, мы сами можем это сделать, но какой ценой и кто за это будет платить? Если мы не будем брать деньги у Международного валютного фонда – сразу снижаются желания инвесторов, сразу увеличивается ставка займов для нас и т. д.», – сказал вице-премьер.

Кроме того, он отметил, что сегодня необходимо реально оценивать требования фонда, которые он выставляет перед Украиной для получения кредита.

«Надо смотреть, совпадают ли те требования, которые Международный валютный фонд предоставляет во время своих кредитов. Если они совпадают с нашими национальными интересами, мы должны на это идти, если не совпадают, тогда мы можем отказываться от этого», – считает он.

Отметим, по данным на 6 января 2011 года, Украина оставалась вторым по сумме выделенных средств по действующим кредитам stand-by заемщиком Международного валютного фонда (МВФ) с суммой выделенных средств в 9,25 млрд SDR (14,2 млрд долл. США) после Румынии - 9,8 млрд SDR.