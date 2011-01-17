Азаров пообещал вовремя возвращать НДС приютам для бездомных

Налог на добавленную стоимость, который платят приюты для бездомных, будет возвращаться из государственного бюджета. Об этом журналистам заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, пишет «Интерфакс-Украина».

«Бюджет будет компенсировать этот объем средств, и в любом случае это никак не скажется на работе всех этих приютов, тем более тех, кто пользуется их услугами. То есть сколько будут собирать, столько будут из бюджета возвращать», - сказал Азаров, комментируя нормы законодательства, предусматривающие необходимость уплаты НДС приютами.

Напомним, 12 января Кабинет Министров отменил собственное постановление от 27 апреля 1998 года, которым устанавливалось, что «операции по предоставлению услуг по питанию и обустройству на ночлег в специально отведенных для этого местах лицам, которые не имеют жилья, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость».