От Могилева потребовали предотвратить возможное кровопролитие

Министерство внутренних дел Украины должно предотвратить все возможные угрозы кровопролития во время проведения митинга, который состоится в Киеве 22 января. Об этом идет речь в обращение к министру внутренних дел Анатолию Могилеву, направленном народный депутатом от НУНС Андреем Парубием, сообщили «Главреду» в пресс-службе партии «Наша Украина».

В частности, в обращении озвучено требование оперативно предоставить общественности исчерпывающие разъяснения, относительно сути заявления заместителя министра внутренних дел Виктора Ратушняка о возможном кровопролитии во время проведения общественной акции.

«Все угрозы, если они есть, должны быть сняты правоохранительными органами до дня проведения общественных мероприятий. И персональная ответственность за это лежит непосредственно на министре внутренних дел Украины. В любом случае, действия правоохранительных органов не должны помешать гражданам реализовывать их конституционное право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, походы и демонстрацию, гарантированное ст. 39 Конституции Украины», - идет речь, в частности, в документе.

Напомним, 15 января заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк заявил, что у милиции есть оперативная информация о том, что часть оппозиции готовит кровопролитие во время массовых акций 22 января.