ГПУ возобновила досудебное следствие по делу Тимошенко

Генеральная прокуратура Украины возобновила досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко по факту нецелевого использования средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола. Об этом после очередного посещения Главного управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел сообщила журналистам ладер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, сообщили «Главреду» в пресс-службе БЮТ.

«Генеральная прокуратура возобновила дело, возобновила досудебное расследование по деньгам Киотского протокола, так что сегодня я не знакомилась с делом. Я сегодня опять давала показания, были дополнительные вопросы следователя», - сказала Тимошенко.

Экс-премьер сообщила, что во время допроса в Генпрокуратуре следователи задавали ей вопрос относительно использования экологических средств для выплаты пенсий и заработных плат в бюджетной сфере.

«Мой ответ был однозначным: я обеспечивала выплату пенсий и заработных плат, но деньги Киотского протокола – экологические деньги – все находятся и находились на спецсчете Министерства экологии и они не тратились», - добавила она.

По ее словам, следователи объяснили возобновление досудебного расследования возникновением дополнительных вопросов.

«Возникли дополнительные вопросы, которые нужно следствию выяснить. Но, собственно, я и не возражала, потому что я ознакомилась с множеством законов, нормативных актов и я сегодня еще более подробно объяснила все свои действия, обосновала их позициями, которые отмечены в законах, в том числе в законе о госбюджете», - сказала она.

Тимошенко считает, что необходимость возобновления досудебного расследования связана с тем, что следствие зашло в тупик.

«Сейчас следствие и Генеральная прокуратура зашли в полный тупик, потому что ни состава преступления, ни события преступления, ни субъекта преступления нет. Безусловно, если бы был в стране нормальный суд, то в суд не с чем идти», - предположила она.