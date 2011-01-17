Тигипко: Проблем с питанием солдат, студентов и школьников больше не будет

Подписанные Президентом изменения в Закон о госзакупках установят прозрачные правила тендеров по поставкам питания для армии, школьников и студентов. Об этом на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко, пишет «Обозреватель».

«Это чрезвычайно важный закон для достижения ассоциации с ЕС, который предусматривает, что мы можем продлевать срок по тем соглашениям, которые были наработаны до этого на время проведения соответствующих тендеров. Там очень жестко это ограничивается. Теперь мы никаких проблем не видим — мы объявим тендеры и будем проводить конкурентные закупки», — сказал Тигипко.

Ранее Сергей Тигипко обрушился с критикой на недобросовестных поставщиков питания армии, обвинив их в сговоре и пообещав провести расследование злоупотреблений в этой отрасли. Как считается, новый Закон о госзакупках отстранит от работы по государственным заказам те предприятия, которые различными путями продлевали сроки действия своих контрактов.

Напомним, что 2010-ом году разгорелось сразу несколько скандалов, связанных с поставками питания военнослужащим и курсантам, основными фигурантами которых были компании «Ивала» и «Белоцерковский военторг». После многочисленных случаев отравлений в военных частях, которые обслуживали эти предприятия, Министерство обороны приняло решение сменить поставщиков продуктов питания и провести соответствующий тендер. Однако «Ивала» заблокировала результаты конкурса и отказалась покидать военные части. «Белоцерковский военторг», в свою очередь, обвинил Минобороны в невыплате 30 миллионов гривен и потребовал продолжения своей работы в военных частях до полного погашения задолженности.

После вступления в силу поправок к Закону, «Ивала» и «Белоцерковский военторг» прекратят работу по выполнению контракта Минобороны, уступив место победителям прошедших тендеров.