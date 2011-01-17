Тимошенко получила сразу две повестки из ГПУ

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявляет, что Генеральная прокуратура вызывает ее 18 и 19 января на 10 часов утра.

Как передает УНИАН, об этом Тимошенко сообщила сегодня журналистам после очередного посещения Генпрокуратуры.

«Я уже имею повестку на завтра на 10 часов, послезавтра на 10 часов, потому что их задача - не дать мне сегодня делать очень важное дело: организовывать людей, наш народ для действенного движения сопротивления», - сказала Тимошенко.

Лидер партии «Батькивщина» добавила, что таким образом Генпрокуратура пытается сделать невозможным ее поездки по регионам и встречи с людьми. «Поэтому они сегодня просто препятствуют моей политической деятельности. Это есть их задача, и поэтому все эти процессы затягиваются, и понятно, что когда нет преступления, даже этой продажной Генеральной прокуратуре очень трудно преступление искать», - отметила она.

Отвечая на вопрос журналистов, как долго все это будет продолжаться, Тимошенко сказала: «Я думаю, что пока, во-первых, все это фальшивое, незаконное, несправедливое следствие совсем не зайдет в тупик. А во-вторых, я думаю, эта власть, этот Президент, который видит во мне своего главного оппонента и конкурента, и правильно делает, что так видит, – они будут со мной бороться не силой своих действий, не силой своих убеждений, не силой решений государственнических, а они будут бороться со мной силой силовых структур, применяя все репрессивные органы». «И поэтому закончиться все это в действительности может только тогда, когда этот Президент уйдет из власти», - подчеркнула Тимошенко.