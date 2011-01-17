Российский генконсул объяснил Львовскому облсовету «политику партии»

Львовский облсовет умышленно исказил заявление премьера России Владимира Путина относительно вклада Украины в победу во Второй мировой войне.

Об этом говорится в ответе генконсула России во Львове Евгения Гузеева на заявление львовского облсовета от 5 января 2011, передает «Украинская правда».

«Львовский облсовет принял обращение, в котором содержатся агрессивные, надуманные и явно предвзятые оценки высказываний Путина относительно вклада народов РСФСР и республик Советского Союза в дело победы над нацизмом и фашизмом», - отметил он.

«Оперирование такими важными для каждого человека понятиями, как "память о погибших, незаживающие раны ветеранов войны", заставляет меня просить представителей власти сделать конкретные шаги, которые способствовали бы отражению полноты вклада Украины в достижение общей победы над нацистским Третьим Рейхом и его союзниками», - заявил Гузеев.

По его мнению, «как абсолютно непонятное, воспринимается принятие в мае и июне 2010 решений Львовского областного и городского совета о переименовании Дня победы в Дни памяти и скорби жертв Второй мировой войны, запрещение использования термина «Великая отечественная война» на территории области».

Также дипломат считает непонятным решение «об обязательном вывешивании в День победы государственных флагов Украины с траурными лентами».

«Необходима охрана мемориальных комплексов, памятников и памятных знаков, посвященных победе, от нападений вандалов, а также эффективный поиск и наказание виновных в осуществленных актах вандализма», - отметил он.

По мнению генконсула, «для сохранения исторической памяти необходимо вместе осуществлять учет и паспортизацию всех захоронений советских воинов, освобождавших Украину, требующую содействия Львовского областного и городского совета, руководства облгосадминистрации».

«Полноту вклада Украины в победу призваны отражать музеи и исторические экспозиции Львова и Львовской области...В целях увековечения памяти жертв нацизма, которые стали узниками концентрационных лагерей, по общечеловеческим критериям было бы желательно установить памятные знаки на местах бывших концлагерей», - заявил Гузеев.

По его словам, «историческая память о вкладе украинцев...будет жить в умах и сердцах современников и потомков в том случае, если имена героев - освободителей займут достойное место в названиях улиц и площадей Львова и Львовской области».

Ранее Львовский областной совет требовал от МИД Украины дать официальный ответ российскому премьеру Владимиру Путину относительно его высказываний о вкладе Украины в победу во Второй мировой войне.