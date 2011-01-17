Берлускони заявляет, что никогда не платил за секс с женщиной

Председатель совета министров Италии Сильвио Берлускони заявил в понедельник, что никогда в жизни не платил за секс, «ни единого раза за всю свою жизнь».

Заявление прозвучало в связи с расследованием, начатым миланской прокуратурой по обвинению во взяточничестве и пособничестве проституции несовершеннолетних, передает «Интерфакс-Украина».

«Абсурдно даже думать, что я платил за связь с женщиной. Это нечто такое, чего я никогда не делал, ни единого раза за всю мою жизнь. Я нахожу это унижающим мое достоинство», - сказал Берлускони.

Как сообщалось, согласно тексту обвинительного заключения, Берлускони приглашал несовершеннолетних проституток для участия в вечеринках на знаменитой вилле в Аркоре, а также злоупотребил своим служебным положением, чтобы убедить работников полицейского управления Милана отпустить задержанную 17-летнюю марокканку Кариму «Руби» эль-Маруг.

Карима эль-Маруг отвергает обвинения в том, что имела противозаконные сексуальные отношения с главой итальянского правительства.

В выступлении по итальянскому телевидению Берлускони заявил: «Данное несовершеннолетнее лицо отвергает получение любых авансов с моей стороны и даже мало-мальски сексуальных отношений со мной, и она подтверждает, что она представлялась 24-летней, что могут подтвердить многие свидетели».

По словам Берлускони, обвинение в подростковой проституции является «грязью», брошенной в него политическими оппонентами, которые желают поскорее расправиться с ним.

«Но в этот раз они перешли все границы. Эта грязь падет на тех, кто использовал правосудие в качестве политического оружия», - подчеркнул Берлускони.

Между тем, эль-Маруг в минувшую субботу рассказала в интервью итальянским журналистам, что она, будучи танцовщицей в ночном клубе, получила 7 тыс. евро от Берлускони в первый же день, когда они познакомились 14 февраля 2010 года, так как один друг сказал Берлускони, что она нуждается в помощи.

Она также рассказала, что была приглашена на несколько обедов с Берлускони, но сказала, что они не были близко знакомы. Она заявила, что глава итальянского правительства, как и многие другие, считал, что ей 24 года, потому что, по ее словам, она не хотела, чтобы люди узнали, что она несовершеннолетняя.