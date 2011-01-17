Германия называет обвинения в подготовке переворота в Беларуси абсурдными

Германия отрицает обвинения белорусского КГБ в том, что она вместе с Польшей пыталась свергнуть президента Александра Лукашенко, организуя массовые протесты против его переизбрания.

Как передает УНИАН, об этом заявил сегодня пресс-секретарь министра иностранных дел Германии Андреас Пешке.

«Эти утверждения абсолютно абсурдны и необоснованны», - заявил он. «Это абсолютная выдумка. Мы всей душой отметаем эти обвинения», - добавил Пешке.

Напомним, 14 января Комитет государственной безопасности Беларуси рассекретил некоторые документы о якобы причастности специальных служб Польши и Германии к организации событий в Минске 19 декабря 2010 года.

Согласно этим материалам, опубликованным самой массовой государственной белорусской газетой «Беларусь сегодня», спецслужбы Польши и Германии готовили переворот в Беларуси.