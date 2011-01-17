Украинские журналисты нашли взаимопонимание с Ираном

Национальный союз журналистов Украины заключил меморандум о взаимопонимании с Посольством Ирана в Украине.

Как сообщили УНИАН в НСЖУ, посол Исламской Республики Иран Акбар Гасеми-Алиабади заметил, что в прошлом году значительно активизировались отношения между Украиной и Ираном в экономической и культурной областях, удачно прошли Дни культуры Ирана в Украине.

Меморандум между Посольством Ирана и Национальным союзом журналистов Украины предусматривает интенсификацию творческих и деловых контактов между средствами массовой информации двух стран. Планируется в ближайшее время осуществить обмен делегациями.

Председатель НСЖУ Игорь Лубченко подчеркнул, что обмен группами журналистов позволит установить прямые партнерские взаимоотношения между средствами массовой информации двух стран как на национальном, так и региональному уровнях, что позволит широко информировать два народа об экономических и культурных достижениях стран.