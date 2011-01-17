Украина сама разберется, как чествовать победителей ВОВ - МИД

Украинский народ знает, как чествовать победителей Великой отечественной войны без подсказок иностранных дипломатов.

Об этом заявил руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин комментируя «Украинской правде» заявление генконсула России во Львове Евгения Гузеева.

«Украинский народ и украинские власти чтят подвиг победителей в Великой отечественной войне и делали это, и будут это делать, и знают, как это делать без подсказок иностранных дипломатов», - отметил он.

«В функции дипломатических представителей иностранных государств в Украине, как и в любом другом государстве, не входят вопросы пропаганды. Они могут, безусловно, популяризировать свою страну, но никак не пропагандировать какие-то стратегические или геополитические идеи», - заявил Волошин.

По его словам, «эта позиция относительно деятельности господина Гузеева уже доводилась до российской стороны». «МИД будет и дальше внимательно отслеживать его деятельность и соответствующим образом реагировать», - добавил дипломат.

Вместе с тем Волошин заявил, что «МИД еще в декабре реагировал на трактовку соответствующих резонансных высказываний премьера России Владимира Путина».

По его словам, тогда МИД отмечал, что «победа в Великой отечественной войне является победой всех без исключения народов СССР».

«Важно, что именно такую позицию на своей недавней пресс-конференции повторил министр иностранных дел России Сергей Лавров», - добавил дипломат.

Напомним, ранее Гузеев заявил, что Львовский облсовет умышленно исказил заявление Путина относительно вклада Украины в победу во Второй мировой войне.