ОБСЕ доволен украинским законом о доступе к информации

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович поприветствовала принятие украинским парламентом закона о доступе к информации, назвав это «значительным шагом на пути к прозрачности правительства».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

«Мое бюро будет внимательно следить за его реализацией, давать советы и делиться лучшей практиков других стран-членов ОБСЕ», - заявила Миятович.

Она также призвала Украину к быстрому принятию закона об общественном вещании, отметив, что украинские власти так и не сделали этого, несмотря на обещания, что такой закон вступит в силу еще до конца 2010 года.

Представитель ОБСЕ заявила о готовности и далее предоставлять поддержку и экспертную помощь в содействии свободе СМИ.