МИД Германии: Преследование «политиков Тимошенко» - препятствие на пути в ЕС

Преследование нынешней властью бывших членов правительства Юлии Тимошенко может стать серьезным препятствием на пути Украины в Европейский Союз.

Такое мнение озвучил государственный министр в министерстве иностранных дел Германии Вернер Хойер, передает «Украинская правда».

В пресс-релизе МИД Германии от 4 января 2011 года, полученном из посольства Германии в Украине депутатом Владимиром Арьевым, сказано, что госминистр Вернер Хойер «критически настроен по отношению к следствию, которое ведется против бывших членов украинского правительства».

«Генпрокуратура с начала 2010 года выдвигает все новые обвинения против бывших членов правительства экс-премьера Тимошенко. Эти должностные лица, в том числе и сама Тимошенко, обвиняются в злоупотреблении служебным положением. Бывший премьер-министр обвиняется в нецелевом использовании государственных средств и с 20 декабря 2010 года не имеет права выезжать из Киева», - отмечается в сообщении МИД.

В связи с этим госминистр в МИД Германии заявил: «Заслуживает похвалы цель Президента Виктора Януковича привести Украину в Евросоюз и на этом пути усиленно бороться с коррупцией в собственной стране».

«Однако фамилии тех, против кого в связи с этим выдвинуты обвинения, создают впечатление, что украинская юстиция целенаправленно и политически настроена против бывших членов правительства Тимошенко. Если такое впечатление укрепится, это может стать серьезным препятствием на пути Киева к сближению с ЕС», - отметил Хойер.