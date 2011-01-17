Лужкову вид на жительство в Латвии нужен для «передвижения»

Бывший мэр Москвы не намерен покидать Россию, вид на жительство в Латвии необходим экс-градоначальнику, чтобы обрести свободу передвижения.

«Если родина от меня не откажется, я тоже покидать ее не собираюсь», - заявил Лужков «Интерфаксу».

Он подчеркнул, что получение вида на жительство не означает намерение переехать в Латвию. «Я запрашиваю данный статус, чтобы иметь свободу передвижения», - подчеркнул бывший мэр Москвы.

Он отметил, что законы Латвии, в отличие от многих других государств, позволяют получить вид на жительство, не проживая постоянно в этой стране.

«Это не переезд в Латвию. Я свою родину никогда не оставлю, если она не оставит меня», - повторил Лужков.

В случае получения вида на жительство бывший мэр Москвы пообещал способствовать привлечению в Латвию инвестиций, а также рассмотреть возможность создания в этой стране бизнеса и покупки недвижимости. Лужков подчеркнул, что не намерен заниматься в Латвии политической деятельностью.

По словам бывшего мэра Москвы, в случае отрицательного ответа латвийских властей он попытается получить вид на жительство в какой-либо другой европейской стране.

На днях ряд латвийских СМИ сообщил о намерении Ю.Лужкова получить вид на жительство в Латвии. По их данным, экс-мэр подал прошение в конце прошлого года в посольство Латвии в РФ.

Между тем, как передает агентство BNS, в латвийском Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ) подтвердили, что Ю.Лужков подал заявление, и сообщили, что решение о предоставлении вида на жительство будет принято не позднее апреля.

По информации агентства, экс-мэру в Латвии принадлежит недвижимость, а также он инвестировал 200 тыс. латов (около $400 тыс.) в субординированный капитал банка Rietumu banka, что является обязательным при получении вида на жительства в этой стране.

Между тем, из Риги поступают противоречивые заявления о возможности предоставления Лужкову данного статуса.

Так, министр внутренних дел страны Линда Мурниеце выразила сомнение в том, что Лужков сможет получить этот статус. По ее словам, в данный момент идет проверка финансовых источников, которые позволили бывшему столичному градоначальнику сделать инвестиции в банк.

«Правоохранительные органы проверяют и другую информацию, которая есть в их распоряжении в отношении Лужкова, и думаю, что тех или иных юридических причин будет достаточно для того, чтобы найти основания и это разрешение не выдавать», - сказала Мурниеце.

Тем временем, министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что не видит проблем с выдачей вида на жительство Лужкову. Он также прокомментировал сообщения о том, что критика Лужковым латвийских властей, когда тот был на посту мэра российской столицы, может помешать ему в получении вида на жительства.

«Нельзя делить людей в зависимости от того, что они говорили. В конце концов, он был влиятельным политиком, который вложил предусмотренную в законе сумму. Если уж принят такой закон, у него есть право требовать вид на жительство. Нет никаких оснований считать Лужкова преступником, которому нельзя дать разрешение», - заявил Пабрикс агентству BNS.

28 сентября 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий мэра Москвы Ю.Лужкова в связи с «утратой доверия президента РФ».