Прокуратура присмотрится к солдатской еде

Военная прокуратура в этом году будет предпринимать все меры, чтобы не допустить некачественного питания военнослужащих и, как следствие, массовых отравлений, сообщил военный прокурор Центрального региона Украины Николай Голомша.

«В этом году будет больше внимания уделено здоровью военнослужащих, в частности, качеству питания», - сказал он на пресс-конференции в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Голомши, прокуратура, как правило, реагирует на последствия некачественного питания военнослужащих, расследуя уже причины массовых отравлений.

«Теперь мы поставили себе цель исследовать причины и условия такого положения (халатности должностных лиц, которая приводит к случаям отравления – ред.)», - сказал он.

Также военный прокурор Центрального региона сообщил, что акцентом в работе военной прокуратуры в нынешнем году станет состояние соблюдения законодательства при выполнении обязанностей призыва на воинскую службу.

Еще одним приоритетом в работе Голомша назвал надзор за соблюдением земельного законодательства, в частности, это, по его словам, это касается случаев незаконного отчуждения земельных участков, военного имущества.

«Мы видим, как к военным объектам присосались всякие коммерческие структуры. Поэтому дано распоряжение проверить составленные договоры, проверить соблюдение бюджетного законодательства, поскольку мы видим факты нецелевого, нерационального использования бюджетных средств военные должностными лицами», - сказал он.

Как сообщалось, массовые отравления курсантов Харьковского университета Воздушных сил им. И.Кожедуба были зафиксированы в середине ноября прошлого года. По факту служебной халатности расследуется уголовное дело.

По предварительным данным, пищевое отравление 96 курсантов вуза обусловлено неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием помещений, технической невозможностью соблюдения правил мытья посуды, неэффективной работой холодильного оборудования, а также ненадлежащим контролем должностных лиц университета за качеством приготовления еды.