Литвин: Изменения в Конституцию можно будет внести на следующей же сессии ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин считает, что в поддержку внесения изменений в Конституцию Украины на следующей сессии парламента уже есть почти 310-320 голосов.

Об этом он сказал сегодня журналистам в ходе визита в Турецкую Республику, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Литвин отметил, что такая поддержка возможна «при условии, что принятие решения не будет основанием для инспирации и инициации политических возмущений в Верховной Раде Украины».

Руководитель парламента считает, что «в закрытом режиме голосования может набраться и 400 голосов в поддержку конституционных изменений».

В то же время, по его мнению, народные депутаты «демонстрируют корпоративную солидарность и выполняют установки по блокированию заседаний Верховной Рады». «Существует безудержное желание провести выборы в ближайшее время, чтобы ряд политиков получили возможность зайти, по понятным причинам, в парламент», - сказал Литвин.

Председатель Верховной Рады Украины отметил, что не нужно совершать действия, которые приводят к разрушению парламента Украины. Он выразил убеждение, что Верховная Рада Украины в состоянии решить любые проблемы, которые касаются общих вопросов или персоналий, принять взвешенные решения по любым вопросам.