Европарламент почтил минутой молчания жертв репрессий в Тунисе

Участники пленарного заседания Европейского парламента, которое открылось в понедельник в Страсбурге вопросом о ситуации в Тунисе, почтили минутой молчания память жертв репрессий в этой стране.

Выступая с заявлением по Тунису, глава Европарламента Ежи Бузек отметил «вызывающие сожаление столкновения, при которых тунисские власти противостояли собственному народу», передает «Интерфакс».

«Мы чтим память жертв столкновений с полицией, мы выражаем нашу симпатию и соболезнования семьям жертв. Особенно такой молодой жертве, как Мухаммед Буазизи. Это трагическое событие. Его смерть оставила глубокий след в демократическом движении в Тунисе», - заявил Бузек, напоминая акт самосожжения выпускника университета, чья смерть от безысходности стала своего рода сигналом к «жасминовой революции».

«Жасминовая революция» продолжается. Эта революция - исторический повод, и я приветствую решимость и мужество тунисского населения, давшего ход этому движению. Это начало долгого пути, и мы, европейцы, поддерживаем тунисцев. Мы хотим, чтобы им сопутствовала удача. Мы очень чувствительны к социальной справедливости, свободе выражения, настоящему плюрализму, возможности самим определять свое политическое будущее, поэтому мы не можем оставаться безразличными, и мы не безразличны», - заявил председатель Европарламента.