Латвия отказала Лужкову, он «попытает счастья» где-нибудь еще

Глава МВД Латвии Линда Мурниеце постановила включить бывшего мэра российской столицы в список нежелательных для Латвии лиц, сообщает «Интерфакс».

«Такое решение Мурниеце приняла на основании информации от органов безопасности. Это означает, что Лужков не сможет получить в Латвии вид на жительство», - заявил пресс-секретарь министра Гунта Скребеле.

В то же время бывший мэр Москвы Юрий Лужков спокойно отнесся к решению латвийских власти внести его в список нежелательных лиц и намерен попытаться получить вид на жительство в другой европейской стране, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«После поднятой в СМИ шумихи решение властей Латвии было ожидаемым, поэтому Лужков был готов к отказу в получении вида на жительство в Латвии», - отметил собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время бывший столичный градоначальник намерен изучить возможность получения вида на жительство в какой-либо другой европейской стране.