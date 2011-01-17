В Тунисе освободили политзаключенных

Премьер-министр Туниса Мухаммед Ганнуши, сохранивший пост после свержения президента страны Зина аль-Абидина бен Али, объявил об освобождении всех политических заключенных и беспрепятственной регистрации всех политических партий, которые того затребуют, сообщает «Интерфакс».

Ранее было объявлено о формировании нового правительства страны.

По словам Ганнуши, посты сохранили министр иностранных дел, министр внутренних дел и министр обороны, в правительство также вошли представители оппозиции.

Сообщается об упразднении министерства информации.

Основной задачей нынешнего правительства станет подготовка страны к выборам.