Янукович провел ряд назначений уровня замминистров

Президент Виктор Янукович переназначил заместителем министра чрезвычайных ситуаций Андрея Бондаренко.

Соответствующий указ 17 января размещен на официальном сайте президента.

Бондаренко также назначен руководителем аппарата министерства.

Как отмечает «Украинская правда», Андрей Бондаренко - муж депутата-регионала Елены Бондаренко, которого во время второго премьерства Януковича назначили начальником МЧС в Донецкой области, а при президентстве Януковича сделали замминистра.

Другими указами Президент назначил Сергея Чеха замминистром энергетики и угольной промышленности, а Дмитрий Мормуль стал замминистром экологии и природных ресурсов.

Кроме того, Янукович уволил ряд замминистров.

В частности, уволен Виктор Лысак с должности первого замминистра здравоохранения.

Уволен Владимир Лучников с должности замминистра топлива и энергетики.

Потеряли свои должности замминистров аграрной политики Сергей Быков и Максим Мельничук.

Янукович также освободил Валерию Лутковскую от должности замминистра юстиции.

С должностей замминистров труда и социальной политики уволены Владимир Матвийчук и Андрей Черкасов.