Депутаты БЮТа не успевают освобождать предпринимателей из милиции

Участников налогового Майдана ждет как административное, так и уголовное наказание.

Такое мнение озвучил депутат от БЮТ Михаил Волынец в эфире ТВi, передает «Украинская правда».

«Зависит от того, что могут «навешать». Следствие проводится в закрытом режиме. Ребят забирают на улице, и мы не успеваем принимать соответствующие меры, чтобы их освобождать», - рассказал депутат.

Депутат убежден, что никто не заинтересован в возмещении якобы нанесенного ущерба во время многочисленных акций протеста, которые происходили на Майдане Незалежности в последние годы: «Никому возмещения не требуется. Нужно водить людей в прокуратуру, запугивать».

Также оппозиционный депутат сообщил, что его ни разу не приглашали представители прокуратуры, чтобы свидетельствовать по уголовному делу по факту избиения народных депутатов в Верховной Раде.