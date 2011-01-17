Тимошенко: Если бы я была такой же как власть, со мной не воевали бы

Лидер «Батькивщины» раскритиковала двойные стандарты на Западе. «Некоторым странам с деспотическими лидерами потакают, потому что там стабильность, - сказала Юлия Тимошенко в интервью американскому еженедельнику Newsweek. - Господствует какое-то досадное представление: "Да, он сукин сын, но он предсказуемый и стабильный сукин сын" ». Украина же не должна быть пешкой на поле сотрудничества Запада с Россией.



Впрочем, не все политики одинаковы, уверена экс-глава правительства, которой грозит заключение: «Если бы я была такой, как они (команда у власти – ред.), они не воевали бы со мной так страстно на протяжении стольких лет. Расследование Януковича против меня показало, что даже когда низкие уровни погрязли в коррупции, премьер-министр может ее избежать».



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