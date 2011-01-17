Хроника чрезвычайных происшествий, 17 января

От наводнений и грязевых оползней в Бразилии погибло 611 человек (ФОТОРЕПОРТАЖ).

В понедельник в Пакистане смертник привел в действие взрывное устройство в салоне пассажирского автобуса, при этом погибли не менее 10 человек.

В России женщина умерла, не сумев выбраться из лифта.

У причала афинской гавани Пирей сегодня столкнулись греческий и турецкий танкеры.

Mitsubishi влетел в Honda Аccord: один погибший, двое – травмированы (ФОТО).

Акт самосожжения устроил сегодня перед здание парламента АРЕ в Каире молодой гражданин Египта.

В развлекательном заведении «Саксон» на улице Трутенко, 4 в Голосеевском районе Киева произошел пожар.

Кровавое ДТП в Пакистане: 15 человек погибло, 11 – ранено (ФОТО).

Из-за наводнения немецкий городок Вертхайм превратился в Венецию. (ФОТО)

По меньшей мере 51 человек погиб, еще 12 считаются пропавшими без вести в результате наводнений на Филиппинах, вызванных муссонными дождями.

На Днепропетровщине утонул дайвер-любитель (ФОТО).

Эксперты выясняют причины толчков в Кривом Роге: землетрясение или взрывы?

В Волынской области фиксируется подъем уровня воды в реках Припять, Стоход, талые воды уже подтопили свыше 10 тыс. га сельскохозяйственных угодий и личных хозяйств.

В Москве женщина родила на посту ГАИ.