Жертвами волнений в Тунисе стали 78 человек

Жертвами массовых волнений в Тунисе за последние несколько дней стали, согласно официальным данным, 78 человек.

Обстановка в стране, где на днях был свергнут находившийся 23 года у власти президент Зин эль-Абидин Бен Али, остается напряженной. В понедельник полиция разогнала участников выступлений с требованием к однопартийцам Бен Али отказаться от занимаемых постов, сообщает Радио свобода.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал к скорейшему урегулированию ситуации – во избежание нового насилия. О необходимости независимого расследования событий в Тунисе заявил глава Европарламента Ежи Бузек.

В понедельник был объявлен состав временного правительства национального единства Туниса. Ряд министров свои посты сохранили, в том числе премьер Мохаммед Ганнуши.