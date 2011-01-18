В КПУ уверены, что Чехию заставили приютить Данилишина

Решение Чехи о предоставлении экс-министру экономики Украины Богдану Данилишину политического убежища принято под давлением. Такое мнение озвучил народный депутат от Компартии Украины, первый секретарь Одесского обкома КПУ Евгений Царьков, сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

«Это определенный успех западных дипломатов, в том числе еврокомиссара, и стопроцентно это сделано по договоренности так называемого еврообщества для того, чтобы США еще раз показали, кто на европейском пространстве хозяин. Чехия сама не принимала этого решения. Оно принято под давлением», - заявил Царьков.

При этом коммунист убежден, что решение Чехии никак не повлияет на Украину.

Напомним, ранее стало известно, что Богдан Данилишин получил политическое убежище в Чешской Республике. Соответствующее решение приняло МВД Чехии. До сих пор Данилишин находился в тюрьме предварительного заключения в Праге.